Оренбург, 15 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилась доставка комплексов обработки избирательных бюллетеней (КИБов) на участки для голосования. Все устройства запрограммированы на работу в трехдневном режиме, сообщили корреспонденту РЕ в облизбиркоме.

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Накануне выборов оборудование еще раз протестируют. С 17 по 19 сентября за бесперебойную работу КОИБов будут постоянно контролировать.

«На протяжении всех трех дней выборов будет осуществляться беспрерывная техподдержка работы комплексов. 30 специалистов готовы оперативно консультировать наших операторов, в том числе в специальных группах в мессенджерах. А в случае необходимости они выедут на любой избирательный участок и устранят проблему на месте», — сказала председатель областного Избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Ивлева.

Напомним. ранее облизбирком заявил о том, что впервые КОИБами оснастят избирательные участки всех городов региона. КОИБами оборудовали 413 участков.

Председатель областного Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в 2021 году Валентин Сушко считает широкое использование автоматических комплексов плюсом, поскольку применение КОИБов повышает доверие к процедуре подсчета голосов.

Напомним, с 17 по 19 сентября в Оренбуржье пройдут выборы депутатов Госдумы, Заксобрания и ряда органов местного самоуправления. В эти дни будут работать 1683 постоянных и 17 временных избирательных участков.