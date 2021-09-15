Москва, 15 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Техническое проектирование российской сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов на Луну, приостановлено. Об этом 15 сентября заявил генеральный директор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Ракетой на Луну / Я. И. Перельман.- Москва : Государственное издательство, 1930.- 87 с

«РКЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по «Элементы СТК», — приводит его слова РИА Новости.

Также Баранов уточнил, что названные работы прекращены на стадии технического проектирования. При этом ранее предполагалось, что они должны быть завершены в октябре текущего года.

Кроме того, отмечается, что в опытно-конструкторской работе «Элементы СТК» предусматривалась разработка ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса и эти работы велись «Прогрессом» по заказу государственной корпорации «Роскосмос».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стартовавшая с космодрома Байконур российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» успешно вывела на запланированные орбиты 34 британских спутника связи OneWeb.