Чебоксары, 15 сентября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Администрация Новочебоксарска выступила заказчиком по разработке проектной документации для создания особой экономической зоны. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленность в России

Заказчиком является администрация Новочебоксарска. Речь идёт о разработке документации особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Новочебоксарска.

«С целью подачи заявки в Минэкономразвития России на создание особой экономической зоны», — говорится в сообщении.

По итогам работы должны быть установлены, в частности, границы планируемого размещения объектов капитального строительства и инфраструктуры, очерёдность развития территории.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16,5 млн рублей. Данные средства выделены из республиканского бюджета.

На разработку документации при подписании контракта предоставляется 60 дней. Заявки рассмотрят 14 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из резервного фонда Чувашии выделено 16,5 млн рублей на разработку документации для создания особой экономической зоны в Новочебоксарске.