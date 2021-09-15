Кемерово, 15 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В образовательных учреждениях Кузбасса проходят тематические уроки о трудовой доблести региона. Они организованы по поручению губернатора Сергея Цивилёва.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

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«Классные часы приурочены присвоению Кемерову звания «Город трудовой доблести». В 2020 году этот статус получил Новокузнецк. Почётного звания удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне», — уточняет официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Отмечается, что школьникам расскажут о трудовой истории Кузбасса, выдающихся личностях и производственных достижениях жителей и предприятий.