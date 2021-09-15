Ереван, 15 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Руководство словацкой компании Vuye ведёт переговоры о своём участии в работах по модернизации атомной станции в Мецаморе (Армавирская область, Армения). Об этом 14 сентября сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

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«Сектор энергетики многообещающий. Словацкая компания Vuye ведёт переговоры об участии в модернизации станции «Мецамор», — сказал Корчок.

Он добавил, что видит потенциал в расширении отношений между Арменией и Словакией в экономической сфере. Приоритетными направлениями он назвал IT-технологии, сельское хозяйство и туристический сектор. Также Корчок выступил за культурное взаимодействие между Ереваном и Братиславой.

Стоит отметить, АЭС «Мецамор» — единственная атомная станция в Закавказье. Она вырабатывает 30% от всей электроэнергии в стране. В 2020 году там провели работы по модернизации российские специалисты и продлили ресурс станции до 2036 года.