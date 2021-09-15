Элиста, 15 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Калмыкии 15 сентября ожидается до 32 градусов выше нуля. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

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Осадков в регионе в течение дня не ожидается. Погода будет почти безветренной, однако днём возможны порывы ветра до 12 метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется до +27…32 градусов. В республиканской столице ожидается до +29 градусов.

Высокая пожарная опасность сохранится в ряде северных, центральных и юго-западных районов Калмыкии.