Чита, 15 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края подвели некоторые итоги развития региона за последние три года, что Забайкалье находится в составе Дальневосточного федерального округа. Подробности 15 сентября сообщает пресс-служба краевого правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

За это время бюджет края увеличился вдвое: с 50 миллиардов до 100 миллиардов рублей. Собственные доходы выросли на 2,1 миллиарда рублей. Увеличился и региональный дорожный фонд на 1,2 миллиарда рублей.

По мнению читинского общественника и автоэксперта Алексея Стрельникова, губернатору Александру Осипову удалось организовать масштабную работу по ремонту дорог в крае.

В качестве примеров вклада губернатора в развитие края общественник привёл ремонт в рамках нацпроекта «БКД» дороги, которая соединяет Борзинский, Александро-Заводский, Нерчинско-Заводский, Калганский и Приаргунский районы, а также ремонт дороги на Кутузовском проспекте в Чите.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкальский край вошёл в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на жителей данного региона стали распространять все льготы и преференции, доступные дальневосточникам.

За два последних года в Забайкалье в нормативное состояние приведено 900 километров автомобильных дорог.