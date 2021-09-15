Саратов, 15 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Саратове с 18 по 24 октября пройдет фестиваль «Принцесса цирка». Участие в международном конкурсе примут артисты из 13 стран. Анонсирует мероприятие пресс-служба Росгосцирка.

В цирке

«Принцесса цирка» — единственный фестиваль в мире, который подчеркивает роль женщины в цирковом искусстве. Проводится фестиваль с 2005 года. За это время проявили талант и получили признание экспертов более 700 артистов.

Зрители в течение недели увидят 20 номеров с участием гостей из Италии, Венгрии, Казахстана, Вьетнама и других стран.

ИА REGNUMнапоминает, в Саратове цирк реконструировали более трех лет. На ремонтные работы затратили свыше 800 млн рублей. Региональные власти неоднократно критиковали за затягивание сроков работ и удорожания стоимости. В конце декабря 2020 года, после реконструкции, провели торжественное открытие цирка. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявлял тогда, что цирк — лучший в стране. Тогда же прошло первое техническое представление. Для зрителей цирк распахнул двери в начале июля 2021 года. В мероприятиях по этому поводу участвовал глава Росгосцирка Сергей Беляков, который восторгался результатом проделанных работ.

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