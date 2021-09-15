Нижний Новгород, 15 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов признал, что хакерам удалось получить доступ к персональным данным пользователей регионального портала о дополнительном образовании. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Instagram.

Pxhere.com Персональные данные под защитой

По имеющейся информации, в результате взлома в интернет утекли данные 48 тысяч человек, зарегистрированных на сайте «Р52.навигатор.дети».

Чиновник отметил, что неизвестные злоумышленники произвели атаку на программное обеспечение образовательного портала, в результате чего они смогли найти техническую уязвимость и похитить персональную информацию нижегородских детей и их родителей.

Мелик-Гусейнов утверждает, что специалисты компании-разработчика портала о дополнительном образовании уже устранили уязвимость и установили дополнительную защиту и систему мониторинга всех запросов к системе.