Бишкек, 15 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров 14 сентября, подписал указ о создании государственного агентства по защите персональных данных при правительстве республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Персональные данные

Новый госорган учрежден в целях оптимизации системы управления и реализации закона «Об информации персонального характера».

Агентство будет заниматься обеспечением защиты персональных данных, защитой прав субъектов персональных данных, а также регистрацией и ведением реестра держателей массивов персональных данных.

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