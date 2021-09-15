Улан-Батор, 15 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Монголии зафиксированы первые случаи обнаружения заражения коронавирусом у животных. Об этом сообщило Управление по окружающей среде Улан-Батора. В августе 2021 года ПЦР-тесты сотрудников Центра по акклиматизации и разведению бобров дали положительный результат.

peter-loeschloesch Бобер

После этого «Дельта-штамм» был обнаружен у семи бобров. Это стало первый случаем обнаружения COVID-19 у животных в Монголии. У заболевших животных наблюдались кашель, насморк и воспаление слизистой оболочки глаз, более 50 бобров находились на лечении и к настоящему моменту все животные выздоровели.

По данным монгольских специалистов также вирус был выявлен у кошек.