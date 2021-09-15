Пермь, 15 сентября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Перми на площадке библиотеки им. Горького прошел диктант на татарском языке. Акцию по проверке грамотности населения «Татрача диктант» провела татарская национальная культурная автономия Перми, сообщает пресс-служба мэрии.

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Образовательная акция организована Всемирным конгрессом татар. Мероприятие преследовало цель привлечь внимание к татарскому языку, научить татар разговаривать на родном языке.

Для диктанта был выбран отрывок из произведения татарского поэта и писателя Ибрахима Салахова. Организаторы акции отметили, что желающих принять участие в мероприятии было много, однако из-за ограничительных мер в связи с пандемией присутствовать в библиотеке смогли только 40 человек. Кроме того, часть участников писали диктант в режиме онлайн. Самым старшим участником стал 84-летний пермяк, младшему участнику исполнилось шесть лет.

Председатель Совета татарской национальной автономии Перми, доктор технических наук, профессор Данир Закиров отметил важность сохранения татарского языка и культуры. По его словам, только совместными усилиями и активной работой с органами власти можно сохранить татарский язык.