Иркутск, 15 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о сильных заморозках. По данным территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15−17 сентября температура воздуха упадёт до — 6 °C.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Иней, заморозки

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Также в регионе ожидаются кратковременные дожди, в западных и северных районах с мокрым снегом, в северо-восточных районах ночью умеренный, местами сильный дождь, утром в отдельных районах туман, ветер северо-западный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в связи с заморозками и сильным ветром передано также в Алтайском крае.

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