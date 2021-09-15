Самара, 15 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Порывы сильного ветра ожидаются в Самарской области. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото Елены Пановой После урагана

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Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Так, днем 15 сентября по области сохранятся порывы ветра до 18 метров в секунду. Кроме этого, местами в регионе ожидается небольшой дождь, гроза. Столбик термометра днем может подняться до +20 °C.

Специалисты рекомендуют жителям при усилении ветра ограничить выход из зданий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены направить дополнительные средства на подготовку к отопительному сезону.