Москва, 15 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ стартует проект для школьников «Классная программа». Учащиеся смогут и учиться, и развлекаться, сообщается на сайте мэра столицы.

Mos.ru ВДНХ

Программа соответствуют таким школьным предметам, как история, русский язык и литература, физика, химия, окружающий мир, биология, технология и др. Учащихся ждут экскурсии по территории ВДНХ, посещение павильонов, мастер-классы в творческих лабораториях и спортивные занятия.

Участвовать в проекте «Классная программа» могут только организованные группы школьников в сопровождении взрослых (учителя или родителей). В каждой группе должно быть не менее 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, учащиеся младших классов школ Москвы смогут бесплатно посетить несколько музейных площадок ВДНХ.

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