Посёлок городского типа Палатка, Магаданская область, 15 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего работника дорожной службы, который подозревается в причинение смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Yarregion.ru Ремонт дороги

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По версии следствия, в июле работники «СК Стройдор» ремонтировали автомобильную дорогу «Палатка-Кулу-Нексикан». Во время работ подозреваемый, управляя погрузчиком и выполняя просьбу о технической помощи, толкнул ковшом автомобиль «ЗиЛ», грузовик наехал на стоявшего водителя.

В результате неосторожных действий 54-летний пострадавший от полученных травм в этот же день скончался в больнице.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов раскритиковал состояние автодорог, в том числе региональных, в связи с участившимся в последнее время количеством ДТП.