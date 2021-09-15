Москва, 15 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В августе 2021 года самая большая доля заёмщиков у российских банков приходилась на граждан в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет (30,2%). Об этом 15 сентября сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Кредит

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Как отметил в беседе с RT директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, это наиболее типичный (или наиболее массовый) заёмщик.

Также отмечается, что заёмщики с наименьшими доходами являются наиболее закредитованными — их средний показатель долговой нагрузки приближается к 30%.

В бюро также сообщили, что среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика в августе 2021 года составило 2,1. Эксперты добавляют, что за год этот показатель практически не изменился.

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«Наибольшее количество кредитов (но не наибольшая закредитованность) приходится на возрастной диапазон заёмщиков 25—30 лет (2,3) и 30—40 лет (2,2)», — уточнил Волков.

В свою очередь, наименьшее количество кредитов на заёмщика отмечено у граждан 60—65 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Банка России, доля просроченных более 90 дней кредитов в России в июле сократилась на 0,1 процентного пункта и достигла 4,5%. Таким образом, показатель вернулся к минимальному за всю историю уровню, который наблюдался в конце 2019 года. Общий объём задолженности населения перед банками в июле увеличился на 1,8% и по состоянию на 1 августа составил 22,6 трлн рублей.