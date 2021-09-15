Лондон, 15 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Футболисты «Зенита» имели проблемы с выходом в атаку и допускали брак в матче с «Челси». Об этом 15 сентября заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции.

Rfs.ru Сергей Семак

«Были проблемы с выходом в атаку, брак в связи с определённой усталостью игроков», — сказал Семак.

Он добавил, что брака было больше, чем хотелось, потому что в матчах Лиги чемпионов другие скорости и ритм игры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» проиграл «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1. Семак назвал этот результат закономерным.