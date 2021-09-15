Могоча, Забайкальский край, 15 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Железнодорожная авария с участием двух грузовых поездов, произошедшая 4 августа 2021 г на 6615 км перегона Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги, стала поводом для возбуждения уголовного дела. Подробности сегодня, 15 сентября, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железнодорожная дорога

Установлено, что в результате столкновения допущен сход пяти вагонов с опрокидыванием цистерн, груженных опасным грузом — топливом для реактивных двигателей (авиационный керосин).

По предварительным данным из перевернутых цистерн вытекло не менее 90 т авиационного топлива, которое проникло в почвенный слой и грунтовые воды.

Причиной столкновения явилось несанкционированное вмешательство работников Зиловской дистанции сигнализации, централизации и блокировки в схему сломавшегося железнодорожного светофора в целях обеспечения бесперебойного движения поездов. Так, работниками установлены временные перемычки и создана цепь подпитки реле, не предусмотренная схемой работы светофора.

В результате светофор показал разрешающий сигнал и поезд, следуя на перегон, столкнулся с другим железнодорожным составом. Материалы прокурорской проверки направлены в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, утечку авиационного керосина из опрокинувшихся цистерн на месте столкновения поездов в Забайкальском крае зафиксировали прибывшие на место спасатели.

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