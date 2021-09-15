Нижний Новгород, 15 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Нижегородской области на учениях Минобороны РФ испытали новейшие багги «Сармат-2». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Voennoedelo.com ЛСТС-1943 «Сармат-2»

«Сармат-2» создан в подмосковном ОКБ «Техника» и предназначен для штурмовых отрядов спецназа. За основу спецавтомобиля была взята модель «Нива». У багги отсутствуют двери и крыша.

Машина предназначена для выполнения боевых задач в горных районах на высоте до 3,1 км над уровнем моря. Также авто способно преодолевать перевалы высотой до 4,5 км. Транспортировать «Сармат-2» можно по воздуху вертолетами армейской авиации.

В движение багги приводится 1,7-литровым бензиновым двигателем «ВАЗ-21 214» производительностью 80 л. с. Он агрегатируется с пятискоростной «механикой». Максимальная скорость спецавтомобиля составляет 130 км/ч.

Ранее была представлена новая разведывательная химическая машина (РХМ), разработанная на базе УАЗ «Патриот». Машина будет поступать в отдельные бригады войск радиационной, химической, а также биологической защиты.

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