Мельбурн, Австралия, 15 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Главный санитарный врач австралийского штата Виктория Бретт Саттон, выступая на пресс-конференции 15 сентября, заявил, что столица штата и второй по численности населения город Австралии Мельбурн еще не достиг пика вспышки коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Richard Jones Мельбурн

«Моделирование Института Бурнета и все, что мы знаем о нашем текущем охвате вакцинацией, позволяет предположить, что число случаев заболеваний будет продолжать расти», — предупредил Саттон.

«Риск дойти до тысячи [новых случаев коронавируса в день] вполне реален», — добавил главный санитарный врач.

Отмечается, что 15 сентября Виктория преодолела отметку в один миллион поставленных прививок от COVID-19. В настоящее время правительство штата разрабатывает план по выходу из локдауна.