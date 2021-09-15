Чебоксары, 15 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Чувашии выделяют резервные средства на транспортное обеспечение в рамках проведения парламентских выборов. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

Средства выделяются из резервного фонда Чувашии, главным распорядителем назначена Центральная избирательная комиссия республики. Речь идёт о сумме в 490 тыс. рублей.

«На транспортные расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственного совета Чувашской Республики седьмого созыва в сентябре 2021 года», — говорится, в частности, в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в отдалённых сёлах планируют использовать автобусы в качестве мобильных избирательных участков. Они будут курсировать в 14 районах в течение двух дней, 17 и 18 сентября. Единый день голосования пройдёт 19 сентября.