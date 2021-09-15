Саратов, 15 сентября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Саратове 15 сентября загорелось здание технического облуживания. Площадь пожара составила около 100 кв. метра, пострадавших нет, заявила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Саратовской области Наталия Куличенкова.

Пожар

«В 08:26 (местное время) поступил сигнал о загорании станции техобслуживания по адресу: улица Астраханская, 88. СТО представляет собой одноэтажное кирпичное здание. Подразделения работают по повышенному, второму, номеру вызова. Площадь пожара — примерно 100 квадратных метров», — цитирует РИА Новости спикера.

Позднее появились сведения, что площадь пожара возросла до 800 кв. метров. С кровли здания пожарные эвакуировали два пропановых и два кислородных баллона. Локализовали пожар в 09:19 (08:19 мск). Пострадавших нет, добавила Куличенкова.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове днем 10 августа загорелось отреставрированное здание цирка, потребовалась эвакуация животных.

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