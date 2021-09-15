Киев, 15 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 4640 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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«За сутки 14 сентября на Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 531, медработников — 95)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 325 796.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 93 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 54 550.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 225 130 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 12 342 907 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 3332 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.