Уфа, 15 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. По 200 рублей за каждого вакцинированного от COVID-19 пациента планируют доплачивать медработникам в Башкирии. Соответствующий проект постановления 14 сентября опубликован на сайте республиканского министерства здравоохранения.

Дарья Драй, ИА REGNUM Вакцинация

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«Выплаты стимулирующего характера производятся за лиц, провакцинированных с 27 августа по 31 декабря 2021 года», — говорится в документе.

Так, за получение медработником информированного добровольного согласия пациента, анкеты пациента будет выплачиваться 40 рублей, за осмотр перед вакцинацией и определение наличия либо отсутствие противопоказаний к прививке, а также за наблюдение за пациентом после прививки выплачивается 80 рублей, за вакцинацию также планируется платить 80 рублей.

Отмечается, что деньги на реализацию данного постановления будут направляться из федерального и республиканского бюджетов. Эти выплаты планируется производить медработникам в сроки выплаты зарплаты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 14 сентября в Башкирии прививки от COVID-19 получили 1 221 892 человека.