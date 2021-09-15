Пермь, 15 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Горнозаводске Пермского края во время капитального ремонта двухэтажного дома пострадали квартиры. Собственники жилья пожаловались в прокуратуру, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Николай Е. ИА REGNUM Протекающая кровля

Установлено, что подрядчик нарушил ход и порядок ремонтных работ, что привело к затоплению строительных конструкций кровли и повреждению имущества в квартирах.

Прокурор внес представления в адрес директора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае. Документы рассмотрены. Последовала реакция. Приняты меры к ремонту квартир, пострадавших от потопа.