Лондон, 15 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Результат матча с «Челси» является закономерным. Об этом 15 сентября заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции.

Vyacheslav Yevdokimov Сергей Семак

«Я думаю, что результат закономерен. Победа «Челси» заслуженная, но если бы немного удачи нам, то могли увезти ничью», — сказал Семак.

Он отметил, что в первом тайме «Зенит» более надёжно сыграл в обороне, а во втором «Челси» смог провести опасные атаки и забить. При этом «Челси» владел преимуществом, а «Зенит» не реализовал свои моменты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» на выезде проиграл «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:1.