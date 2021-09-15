Бендеры, Приднестровье, 15 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 14 сентября принял в Бендерской крепости делегацию ОБСЕ во главе со спецпредставителем председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом. Об этом сообщает пресс-служба главы ПМР.

Молдавия и Приднестровье

На встречу также с приднестровской стороны были приглашены представители транспортной сферы, промышленники, аграрии и предприниматели. Они рассказали, насколько сложной стала ситуация после того, как на Украину запретили проезжать автомобилям с приднестровскими номерами.

«Вадим Красносельский напомнил о пяти итоговых протоколах, подписанных в 2017 — 2018 годах, и о достигнутых договорённостях, которые исправно исполняет Приднестровье, но настойчиво игнорирует молдавская сторона, под всевозможными предлогами уходя от своих обязательств», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в ОБСЕ выразили готовности вести переговоры и обсуждать варианты решения проблемы.

Напомним, 1 сентября 2021 года на Украине перестали пропускать транспорт с приднестровскими номерами, хотя была договорённость с Кишинёвом продлить прежний режим до 10 января 2022 года.