Копенгаген, 15 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. С 9 по 10 сентября в Копенгагене прошли переговоры глав налоговых управлений Южной Кореи и Дании. Об этом 15 сентября сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По данным источников, глава Национальной налоговой службы Южной Кореи Ким Дэ Чжи обсудил с датской коллегой Мерете Агергаард (Merete Agergaard) ряд актуальных тем, включая систему налогооблажения и роль налоговой политики в сфере соцобеспечения.

Представители двух стран сошлись во мнении относительно того, что функции и роль налоговых органов выходят за рамки традиционного сбора налогов, распространяясь на социальные услуги, а также подчеркнули необходимость тесного сотрудничества в данной области.