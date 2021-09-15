Сидней, Австралия, 15 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) зарегистрировано 1 259 новых случаев коронавируса и 12 смертей в результате заболевания COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции 15 сентября заявила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

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Несмотря на достаточно большое количество вновь выявленных случаев коронавируса, комендантский час в местных районах самоуправления Нового Южного Уэльса с высоким риском заражения SARS-CoV-2 будет отменен вечером 15 сентября после того, как Новый Южный Уэльс преодолеет целевой показатель по 80-процентному охвату вакцинацией первым компонентом вакцины. Тем не менее остальные ограничения останутся в силе.

Премьер-министр Бережиклян отметила, что, несмотря на отмену комендантского часа, сейчас не время для самоуспокоения.

«Мы не можем сейчас двигаться ни к чему другому. Нам нужно, чтобы все держали линию обороны», — предупредила премьер-министр.