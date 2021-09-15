Москва, 15 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» прошли 200 тыс. человек, сообщает 15 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

athletic-mindset.com Ожирение

Уточняется, что 60% обследованных — люди трудоспособного возраста.

«У более чем 22% пациентов повышен уровень холестерина в крови, у 18% посетителей — уровень глюкозы, у более чем 14% прошедших чек-ап — артериальное давление, — подвела предварительные итоги вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. — Ещё одна распространенная проблема — избыточная масса тела или ожирение, которые также могут привести к различным заболеваниям».

Заместитель мэра рассказала, что в случае выявления каких-либо проблем посетителей отправляют на дополнительные обследования. Некоторые можно пройти сразу, в том же павильоне.

Отклонение от норм антропометрических показателей обнаружено у 28% посетителей павильонов.

«При наличии показаний врачи могут провести УЗИ брахицефальных артерий, а при отклонении уровня гликированного гемоглобина проведут анализ на креатинин и СКФ», — пояснили в сообщении на сайте мэрии.