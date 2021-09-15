Абакан, 15 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Ещё пять пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 сентября в региональном правительстве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

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Жертвами коронавирусной инфекции стали три женщины (20 лет, 77 лет, 82 года) и двое мужчин (67 лет, 82 года).

С начала 2021 года в Хакасии умерли 658 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в республике выявили 19 489 носителей коронавруса.