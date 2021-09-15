Вашингтон, 15 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Вину в нарушении конституционных прав темнокожего Джорджа Флойда, погибшего в мае 2020 года, отказались признавать четверо бывших полицейских американского города Миннеаполис (штат Миннесота) Дерек Шовин, Джей-Александер Кьюн, Ту Тао и Томас Лейн, которые участвовали в его задержании. Об этом 14 сентября сообщил портал Star Tribune.

Цитата из к/ф «Источник». реж Кинг Видор. 1949. США Суд

Они заявили об отказе в ходе судебного заседания. Всех четверых обвинили в том, что они не оказали чернокожему необходимую медпомощь. Шовин, ранее осужденный за «убийство» Флойда, также был обвинен в лишении «права на свободу, а также в необоснованном удержании и применении силы». Кроме того, следствие считает, что Кьюн и Ту Тао виноваты в том, что не вмешались в ситуацию и не помешали Шовину.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня суд приговорил Дерека Шовина к 22,5 годам лишения свободы за гибель Джорджа Флойда при задержании. Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон заявил, что судебный вердикт должен привести к изменениям в работе американской полиции.