Мехико, 15 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Суд в Мексике приговорил главаря наркокартеля «Хуарес» Висенте Каррильо Фуэнтеса за совершение ряда тяжких преступлений к 28 годам тюремного заключения. Об этом 15 сентября сообщает мексиканская Генеральная прокуратура.

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«Генеральная прокуратура <…> добилась вынесения обвинительного приговора в виде 28 лет лишения свободы в отношении Висенте «К» (полное имя не раскрывается) за преступления, которые были совершены в составе организованной преступной группы», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что в числе совершенных обвиняемым преступлений — причинение вреда здоровью, участие незаконном обороте оружия в особо крупном размере и проведение операций с имеющими незаконное происхождение ресурсами.

При этом Фуэнтес с октября 2014 года находился под стражей в тюрьме максимально строгого режима в Пуэнте-Гранде в западном штате Халиско.

Отметим, наркокартель «Хуарес» был создан в 1970 году в городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа, который находится около границы с США, и занимается продажей и контрабандой наркотиков и оружия, похищениями людей с целью получения выкупа, убийствами, отмыванием денег и другими видами преступной деятельности.