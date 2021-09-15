Ульяновск, 15 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать факты мошенничества, большая часть которых — бесконтактные. Об этом сообщает УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

В регионе зарегистрирован факт мошенничества при продаже дома. Пострадавшим стал житель Сенгилея, который лишился 115 тыс. рублей.

Правоохранители установили, что мужчина опубликовал в интернете объявление о продажи своего дома, на что откликнулся потенциальный покупатель. По данным полиции, аферист убедил доверчивого домовладельца в готовности купить недвижимость и попросил данные банковской карты якобы для перевода предоплаты. После этого со счёта мужчины списались все средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее надзорное ведомство Ульяновской области предупредило о действующих от имени прокурорских работников мошенниках. По данным правоохранителей, они под видом совместной работы с Центробанком убеждают граждан в необходимости оформления кредита, угрожая штрафом за разглашение ставших им известных сведений.