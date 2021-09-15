Гданьск, Польша, 15 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Вечером 14 сентября в Гданьске (Польша) на Ergo Arena в присутствии 13 тысяч зрителей состоялся четвертьфинальный матч чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд между сборными России и Польши. Об этом сообщает Polskie Radio.

Волейбол

Сборная России уступила сборной Польши со счетом 0:3 (14:25, 24:26, 19:25). Лидерами польской команды были Бартош Курек и Вильфредо Леон, на счету которых по 14 очков.

Таким образом, в полуфинал турнира вышла польская команда. Она сыграет за выход в финал с победителем матча Чехия — Словения, который пройдет 15 сентября вечером.

Чемпионат Европы-2021 по волейболу среди мужских команд проходит с 1 сентября в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. Финал пройдет 19 сентября.