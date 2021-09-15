Москва, 15 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Москве ресурсный центр «Мосволонтер» открыл школу тренеров по основам добровольчества «Обучай». Курс рассчитан на две недели, сообщается на сайте мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры

При обучении в школе московские волонтеры смогут стать тренерами для людей, желающих научиться основам добровольчества. Занятия будут проходить очно и онлайн в два потока: в сентябре и октябре. Первый поток уже стартовал.

Выпускники школы пройдут практику и станут тренерами для начинающих волонтеров ресурсного центра «Мосволонтер». Центр уже обучил основам добровольчества более 45 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, центр «Мосволонтер» запустил программу для волонтёров старшего возраста «Молоды душой».

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