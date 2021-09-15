Анадырь, 15 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. На Чукотке в 240 км от Певека скопилось на дороге более 20 большегрузов — движение остановлено с 13 сентября по метеоусловиям. По данному факту проводятся проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры округа.

Atomic-energy.ru Певек

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Прокурор округа Константин Прохоров взял на личный контроль ситуацию с расчисткой региональной дороги Певек — Билибино, где в результате снегопада приостановлено движение автотранспорта.

«Даны поручения прокурорам Билибинского и Чаунского районов о проведении проверки соблюдения законодательства в сфере надлежащего содержания автомобильной дороги Певек — Билибино. Региональным МЧС и департаменту промышленной политики предложено принять исчерпывающие меры, входящие в их компетенцию, в том числе направленные на ликвидацию последствий снегопада, возобновление движения на указанном участке дороги и обеспечение водителей грузовиков топливом и продуктами питания», — пояснили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в начале сентября в 11 регионах страны может выпасть первый снег.