Вашингтон, 15 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Вашингтон намерен поддержать маргинализованные группы Сербии. С этой целью Агентство США по международному развитию (USAID) объявило конкурс предложений.

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Как следует из документа, на который ссылается RT, общий объём финансирования составит $6 млн. При этом на отдельные инициативы планируется выделять от $500 тыс. до $2 млн «при условии наличия средств».

Отмечается, что речь идёт об инициативах, направленных на «содействие обеспечению справедливости и расширению возможностей для определённых сообществ в Сербии, права которых ущемляются (молодёжь, женщины, лица с инвалидностью, ЛГБТ, этнические меньшинства)». Это, в частности, обеспечение занятости маргинализованных групп через развитие их трудовых ресурсов и улучшение перспектив индивидуального предпринимательства.

По заявлению представителей USAID, подобные действия обеспечат «инклюзивное и устойчивое» развитие Сербии.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года министерство европейской интеграции Сербии и правительство США подписали соглашение о расширении партнёрства. В рамках соглашения США выделили ещё 22 миллиона долларов, чтобы USAID, правительственное агентство США, отвечающее за оказание помощи в целях развития партнёрства, поддержало правительство Сербии при проведении реформ. Выделенные средства должны способствовать росту конкурентоспособности экономики Сербии, повышению эффективности системы услуг для граждан, улучшение медиа-среды, чтобы граждане имели доступ к точной информации.