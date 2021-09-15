Улан-Удэ, 15 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ намерены построить предприятие по переработке опасных отходов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, чиновники рассмотрели вопрос о выделении земли для потенциального инвестора.

Иван Шилов ИА REGNUM Токсичные отходы

Предварительно, предприятие расположится в микрорайоне Энергетик, за ТЭЦ-2. По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Михаила Мясищева, эта территория не является объектом капитального строительства, здесь не планируется возведение зданий инженерных сетей.

«Воздействия на атмосферу и поверхностные водотоки не будет, в связи с отсутствием сбросов. Площадку также покроют бетоном для исключения попадания отходов в подземные воды», — отметил он.

В случае одобрения проекта, вопрос о выделении участка будет решаться на сессии городского совета депутатов 22 сентября.