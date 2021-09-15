Пермь, 15 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Жители Пермского края задолжали банкам более 41 млрд рублей, что на 5 млрд больше по сравнению с восемью месяцами 2020 года, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Кредит

В январе-августе благодаря принудительным мерам окончено и прекращено порядка 74 тысяч исполнительных производств на общую сумму свыше 7 млрд рублей. С начала года службой судебных приставов было возбуждено более 225 тысяч дел на общую сумму долга более 36 млрд рублей.

В ведомстве отмечают рост числа исполнительных производств по взысканию кредиторской задолженности с физлиц. Таких документов на 27% стало больше, чем в 2020 году.