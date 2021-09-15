Вашингтон, 15 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Возможные контакты председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли с Китаем являются государственной изменой. Об этом 15 сентября заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Если данные о том, что он (Милли) связывался с Китаем и выражал готовность предупредить их об атаке или о готовящейся атаке, окажутся правдой, то это государственная измена», — сказал он.

Также Трамп отметил, что после обнародования этой информации ему позвонило множество людей, которые назвали такие возможные действия Милли изменой.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post сообщила, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли втайне от Трампа звонил в Китай, опасаясь военного конфликта двух стран