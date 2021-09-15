Ульяновск, 15 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Ульяновцы смогут бесплатно сдать шины на переработку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области.

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Сегодня, 15 сентября, в рамках автомобильного пробега «Чистая страна» в региональной столице будут собирать отработанные автомобильные шины. Помимо этого, в городе будет представлена выставка специальной техники.

Данные шины будут отданы на переработку и утилизацию.

«Это отличная возможность избавиться от изношенных покрышек правильно и без ущерба для окружающей среды», — говорят в министерстве.

Кроме того, 15 сентября в Ульяновске состоится уникальное плоггинг-забег: всем желающим предложат одолеть дистанцию в 1,5 км и поучаствовать в сборе мусора. В мэрии города обещают, что победители, прошедшие дистанцию быстрее остальных и собравшие большое количество мусора, будут поощрены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что полноценная переработка мусора в России появится не ранее 2030 года, поскольку страна сильно отстала в этом направлении.

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