Вильярреаль, Испания, 15 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Испанский «Вильярреал» сыграл вничью с итальянской «Аталантой» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На шестой минуте матча счёт открыл полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер. «Вильярреал» смог выйти вперёд благодаря голам Ману Тригероса (39) и Арно Груневелда (73).

«Аталанта» смогла сравнять счёт на 83-й минуте. Гол забил Робин Госенс после передачи российского полузащитника Алексей Миранчука, который вышел на поле на 79-й минуте, заменив Маттео Пессину.

Во втором туре «Аталанта» примет на своём поле швейцарский «Янг Бойз», а «Вильярреал» на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матчи пройдут 29 сентября.