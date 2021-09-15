Токио, 15 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Компания Toyota представила тизерное видео, где сказано, что дебют нового пикапа Toyota Tundra пройдет 19 сентября 2021 года. Видео размещено на сайте компании.

Carscoops Toyota Tundra

О том, как будет выглядеть новое поколение пикапа, стало известно в июне текущего года. Тогда были обнародованы изображения модели в версии TRD Pro с защитой низа кузова и спортивной подвеской. Позже появились снимки модели в стандартной модификации.

Новый пикап Toyota Tundra отличается большой решёткой радиатора с хромированными элементами. При этом в версии TRD Pro модель получила черную радиаторную решетку. Кроме того, пикап получил оптику с Т-образными дневными ходовыми огнями, выштамповки на крыльях, дверях и грузовой платформе.

Внутри пикапа Tundra в версии Platinum появится огромный 15-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Построена новинка будет на той же «тележке», что и Land Cruiser 300. Пикап также получит аналогичную моторную линейку, состоящую из шестицилиндрового бензинового мотора на 3,5 л мощностью 415 л. с. и 650 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии будет стоять десятискоростная коробка передач с гидротрансформатором.

Ранее Toyota представила модернизированные версии универсала Corolla Fielder и седана Corolla Axio.

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