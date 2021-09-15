Москва, 15 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. На российском рынке интернет-поиска доминирующие положения занимают такие IT-гиганты, как Google и «Яндекс». Примечательно, что в последние годы доля российского «Яндекса» в общем объеме интернет-поиска в РФ стремительно увеличивается, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Международной коллегии адвокатов г. Москвы «Почуев, Зельгин и Партнёры», адвокат Александр Почуев.

Golovinskiy.mos.ru «Яндекс.Такси»

«Например, из всех поисковых запросов на платформе Android в России в I квартале 2021 года 59% была осуществлена через платформу «Яндекса».

Вместе с тем рынок интернет-поиска является очень динамично развивающейся отраслью, в связи с чем ни в России, ни во всём мире надлежащим образом еще не выработали механизмы его регулирования. Всё это приводит к злоупотреблению своим доминирующим положением со стороны IT-гигантов на данном рынке.

Так, в России в начале 2021 года ряд крупных российских компаний, занимающихся в том числе интернет-торговлей («Авито», «Эльдорадо», «Дром», «Туту.ру» и др.), обратились с жалобой в Федеральную антимонопольную службу России на «Яндекс».

Причиной жалобы послужило применение «Яндексом» инструмента с говорящим названием «колдунщики» (интерактивных элементов, которые отвечают на запрос пользователя на странице с результатами поиска, например, прогноз погоды или перевод слова), уводит пользователей из поиска на собственные сервисы, выдавая им преимущество перед конкурентами при ранжировании результатов в поиске. Таким образом, конкуренты сервисов «Яндекса» теряют трафик и вынуждены больше тратить на продвижение.

В результате чего в апреле 2021 года ФАС России возбудил в отношении «Яндекса» дело, которое по сей день находится на рассмотрении. Предварительно, исходя из информации, полученной из открытых источников, ФАС России видит в описанных действиях «Яндекса» нарушение антимонопольного законодательства, планирует не только привлечь «Яндекс» к ответственности (в виде вынесения предписания о недопущении нарушения и наложении штрафа, примерный размер которого может составить более 5 млрд рублей), но и намерен определить правила игры на рынке интернет-поиска для всех его участников. «Яндекс», в свою очередь, вину не признает, но уже начал постепенно предоставлять доступ к соответствующим сервисам, в том числе сторонним компаниям.

Такое доминирующее положение порождает и регулярные нарушения прав и интересов потребителей этих сервисов.

Я сам недавно жертвой некачественных услуг «Яндекс.Такси». Водитель из Средней Азии в классе «Комфорт+» отказался довезти меня 1 сентября из-за «неправильной позы» — закинутой ноги на колено. Он высадил посреди дороги, чуть не сорвав праздник.

В течение недели планируется предъявить иск о взыскании с «Яндекса» 1 млрд рублей морального вреда. Столь значительная сумма обусловлена необходимостью привлечения внимания к этой злободневной проблеме», — высказал свою точку зрения адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Москвы 22 сентября 2021 года рассмотрит дело с участием «Яндекса», ещё весной ставшего фигурантом антимонопольного расследования о доминирующем положении на рынке путём возможной приоритизации своих сервисов в выдаче.

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