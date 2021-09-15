Улан-Удэ, 15 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Бурятии за восемь месяцев с начала 2021 года зарегистрировано 14 286 преступлений, что на 1,6% больше, чем в январе-августа 2020 года (14 067 зафиксированных преступлений). Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Рост показателей произошёл в связи выросшим числом разбоев (на 12,5%), мошенничеств (+31%), вымогательств (+70%), преступлений, связанных с незаконной охотой (+60%). На 24,5% увеличилось число преступлений с использованием современных технологий.

При этом число убийств и покушений на убийство сократилось почти на треть, грабежей и умышленных причинений тяжкого вредя здоровью — на четверть, хулиганских действий — вдвое.

«На 5,1% сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,7% (в январе — августе 2020 г. — 30,7%)», — отметили в надзорном ведомстве.

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