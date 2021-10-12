Свердловская область, 18 декабря, 2013, 14:56 — ИА Регнум. В Свердловской области создан лучший миграционный центр в России. С его появлением в регионе восполняется недостающее звено в системе мер по наведению порядка в миграционных потоках и обеспечению безопасности уральцев. Такую оценку центру временного содержания депортируемых мигрантов дали руководитель ФМС России Константин Ромодановский и заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн , которые вместе с губернатором Евгением Куйвашевым 18 декабря открыли в Екатеринбурге региональный миграционный центр, сообщили 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Я очень рад оказаться в Свердловской области по такому радостному поводу. Уверен, что открытие центра позволит на территории региона обеспечить выполнение всех требований международного права. И я благодарен всем, кто принимал участие в реализации этого проекта", - отметил Константин Ромодановский.

В присутствии первых лиц подписан договор о передаче здания центра УФМС по Свердловской области. Подписи под документом поставили начальник УФМС по региону Василий Прибавкин и директор ГБУ "Единый миграционный центр" Семен Белкин.

Александр Хинштейн поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за оперативное создание центра и напомнил, что в соответствии с указами президента до окончания года в каждом регионе должны были открыться аналогичные учреждения, куда направляются мигранты, имеющие проблемы с законом и подлежащие выдворению из страны. Фактически это последняя точка на карте России, где иностранные граждане находятся до депортации. После этого в течение 10 лет въезд на территорию нашего государства таким мигрантам запрещен.

"Но ситуация складывается тяжело - требования закона не исполняются в должной мере, поэтому у нас пока открыты только 23 центра. И учреждение в Свердловской области - лучшее. Опыт этого региона станет примером для других территорий, как надо организовывать работу в сфере миграционной политики. Я буду рассказывать, как здесь ведется работа с мигрантами. Области очень повезло, что ее руководители и лично губернатор Евгений Куйвашев уделяют столь пристальное внимание решению этой проблемы", - отметил председатель комитета Госдумы.

Как пояснил глава региона, по количеству проживающих и поставленных на учет иностранных граждан Средний Урал занимает пятое место в России после Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей и Краснодарского края. Только за этот год в область прибыло 177 тысяч человек. Наиболее привлекательны для мигрантов Екатеринбург, где проживает более половины всех зарегистрировавшихся иностранцев, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Березовский, Сысертский район. Поэтому для Свердловской области, как для сильного, богатого, развивающегося региона страны, вопросы трудовой миграции имеют не только экономическое, но и социальное значение, влияют на обеспечение безопасности, стабильности, гражданского согласия в обществе.

"Создание такого центра - это важный элемент наведения порядка в миграционной сфере. Он нужен для отсеивания и выдворения недобросовестных людей, приезжающих из-за границы. Условия содержания в центре соответствуют требованиям международного права - так мы демонстрируем уважительное отношение и к иностранцам, и к жителям нашего региона, защищая их от недобросовестных мигрантов", - пояснил губернатор.

Глава региона добавил, что в соответствии с выделенной квотой, к работе в регионе могут быть привлечены 52 тысячи трудовых мигрантов, и нужно понимать, что происходит с остальными 120 тысячами, которые приехали в регион.

Вместе с Константином Ромодановским и Александром Хинштейном губернатор ознакомился с оснащением центра. Раньше в 5-этажном здании располагалось общежитие для мигрантов. В короткие сроки - буквально с июля 2013 года - здание было полностью реконструировано в соответствии с требованиями, предъявляемым к учреждениям такого типа. На эти цели было выделено 42 миллиона рублей. Теперь здесь размещен контрольно-пропускной пункт, приемное отделение с санпропускником и дезинфекционной камерой, медицинское отделение, изолятор, помещение дежурной службы, служебные помещения, помещения для приема пищи и для содержания иностранных граждан.

Одновременно в центре могут разместиться 150 человек. Комнаты рассчитаны на два, четыре и шесть человек, есть отдельные помещения, где до решения суда с комфортом могут устроиться даже семьи с детьми - для малышей установлены детские кроватки, есть игрушки и книги. Первые постояльцы появятся здесь уже в январе 2014 года. Обеспечивать работу центра будет порядка 60 сотрудников.