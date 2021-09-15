Уфа, 15 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Пресс-служба УМВД России по Белгородской области ДТП

Сообщается, что днем 14 сентября на седьмом километре автотрассы Базилевский — Ургуш в Караидельском районе автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находился 33-летний мужчина, съехал в кювет, где опрокинулся. В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель и его 30-летняя супруга были доставлены в медучреждение.

«Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, результат освидетельствования составил — 1,033 мг/л», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии четырех человек госпитализировали после столкновения автомобилей.