Тбилиси, , 08:23 — REGNUM Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии готова сотрудничать при расследовании сообщений о том, что были обнародованы материалы о скрытой слежке за политиками, журналистами и священнослужителями. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 14 сентября на сайте СГБ.

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В ведомстве отметили, что прокуратура Грузии начала проверку сообщений, и в СГБ готовы сотрудничать по этому вопросу. В Службе госбезопасности заинтересованы в том, чтобы были даны ответы на все вопросы по этому делу.

«В то же время СГБ призывает СМИ и политические заинтересованных лиц воздерживаться от распространения неточной и непроверенной информации до завершения расследования, поскольку воспроизведение такой информации оскорбляет определенных лиц, достоинство сотрудников службы безопасности и службы в целом», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в интернет было выложено большое количество аудиозаписей, на которых якобы записаны личные разговоры грузинских политиков, священнослужителей и журналистов. В оппозиции обвиняют в этом СГБ и руководство страны. Представители властей обвиняют своих политических оппонентов.

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